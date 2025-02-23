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  • Эмери о двух ассистах Рэшфорда с «Челси»: «Маркус провел фантастические 45 минут, он будет важен для нас, надеюсь. Главное, чтобы ему было комфортно в «Астон Вилле»
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Эмери о двух ассистах Рэшфорда с «Челси»: «Маркус провел фантастические 45 минут, он будет важен для нас, надеюсь. Главное, чтобы ему было комфортно в «Астон Вилле»

Унаи Эмери высказался о победе над «Челси» (2:1) в 26-м туре АПЛ.

Маркус Рэшфорд отдал два ассиста на Марко Асенсио.

«Конечно, если бы мы проиграли, наше положение в таблице было бы хуже. Сегодня мы начали матч очень плохо, пропустили гол, проигрывали единоборства, опаздывали и медленно прессинговали, не могли расставить игроков на поле так, как планировали. Затем постепенно ситуация улучшилась.

В раздевалке перед матчем мы говорили о том, что должны быть готовы все 90 минут, что нам важно следовать плану и что запасные должны быть готовы войти в игру».

О Маркусе Рашфорде, отдавшем два голевых паса

«Мы его поддерживаем, помогаем ему, стараемся, чтобы он чувствовал себя комфортно здесь, обрел уверенность. Мы хотим использовать его навыки в нашей тактической системе, предъявляем высокие требования. Он проходит этот процесс. Конечно, он провел фантастические 45 минут. Теперь нам нужна стабильность. Надеюсь, он будет важен для нас так же, как и сегодня, но все больше, больше и больше.

Самое важное для него – почувствовать себя здесь уверенно, комфортно, оказаться в хорошей атмосфере, и это моя цель».

О новых подписаниях

«Это и было нашей задачей, когда мы подписывали этих игроков зимой: попытаться улучшить состав за счет их мастерства и навыков, а также того, как быстро они смогут адаптироваться. Я думаю, что сегодня и в последних матчах они приближаются к тому уровню, который нам нужен. У них есть опыт выступлений на самом высоком уровне, будь то Маркус [Рашфорд], Дониэлл [Мален], который играл в финале Лиги чемпионов, или [Марко] Асенсио.

Ламар Богард сегодня был очень хорош, а Андрес Гарсия сыграл 20 минут и тоже чувствовал себя уверенно».

Об Асенсио

«Он «десятка». Он может задавать нужный нам темп, может раздавать передачи и забивать, как сделал это сегодня. Это то, что мне нужно», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАстон Вилла
logoМарко Асенсио
logoЛамар Богарде
logoУнаи Эмери
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
logoДониэлл Мален
logoМанчестер Юнайтед
logoАндрес Гарсия
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