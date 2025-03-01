Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»

Стэн Коллимор раскритиковал действия Дональда Трампа в дипломатической плоскости.

«Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?

Если вы думаете, что все это смешно, то представьте себе 21-летнего человека, который хочет стать политиком. Теперь он может обойтись без обществоведения, дипломатии и международно признанных принципов вежливости, принятых уже сотни лет.

Такие люди увидят, что модель Трампа работает, что можно вести себя еще более экстремально – и тогда все взоры будут прикованы к тебе. И если повторить такое даже в десяти странах, то ядерный армагеддон, которого все мы боялись в 70-е и 80-е, может случиться буквально на основании того, что один лидер назвал другого («вставьте национальное стереотипное оскорбление»), и бум – с нами покончено.

Это не нарушение правил, это не свежий взгляд на политику, а абсолютное безумие, сумасшествие, которым заправляют безумцы.

Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится.

И не ждите, что пресса выскажет свое мнение, она очень любит «цифры».

Сегодня произошел масштабный сдвиг во многовековом устройстве базовой дипломатии. И всегда будут последствия, потому что слишком много молодых людей будут смотреть и говорить: «Я могу быть таким парнем», – написал экс-нападающий «Ливерпуля».