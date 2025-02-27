  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мейвезер поддержал Трампа: «Мы его не ценили. Дональд − великий и лучший президент в нашей истории»
8

Мейвезер поддержал Трампа: «Мы его не ценили. Дональд − великий и лучший президент в нашей истории»

Флойд Мейвезер положительно высказался в адрес Дональда Трампа.

«У нас уже был Трамп, но мы не ценили его. Думаю, что Трамп − великий президент, лучший президент на моей памяти, лучший, который у нас когда-либо был.

Дональд − отличный бизнесмен, в этом все дело. Трамп проделал потрясающую работу, но многие в Америке были расстроены.

Кто бы ни пришел в Белый дом, мы всегда недовольны. Думаю, Трамп − человек, который подходит для этой работы, в моем понимании это лучший президент», − сказал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер.

Дональд Трамп − 45-й и действующий президент США, приступивший к исполнению обязанностей в январе-2025.

Флойд Мейвезер подарил трехлетнему внуку здание на Манхэттене за $20 млн

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Fox Business
Политика
logoбокс
logoДональд Трамп
logoФлойд Мейвезер-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»
5126 февраля, 20:08
«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций
7121 февраля, 07:05
Флойд Мэйвезер: «Трамп говорит как настоящий мужик. Но людям не нравится правда»
2515 сентября 2017, 09:40
Главные новости
ACA 184: Силва победил Витрука, Корнилов нокаутировал Вахаева и другие бои
12вчера, 20:40
Взвешивания UFC Fight Night 253: Капе и Алмабаев показали одинаковый вес
вчера, 19:09
Наше дело 87: Арышев нокаутировал Ермекова, Махмудов победил Ибрагимова
6вчера, 18:49
Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
4вчера, 18:21
Боец UFC Пимблетт − о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Клопп − новый Шенкли, а Слот − Пэйсли нашего времени. Арне выиграет больше трофеев, чем Юрген»
15вчера, 17:14
Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)
2вчера, 17:09
Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
7вчера, 16:31
Оливейра готов вернуться в октагон: «Дана Уайт, я на расстоянии одного звонка»
1вчера, 15:25
Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
6вчера, 13:58
Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)
вчера, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21