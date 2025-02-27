Мейвезер поддержал Трампа: «Мы его не ценили. Дональд − великий и лучший президент в нашей истории»
Флойд Мейвезер положительно высказался в адрес Дональда Трампа.
«У нас уже был Трамп, но мы не ценили его. Думаю, что Трамп − великий президент, лучший президент на моей памяти, лучший, который у нас когда-либо был.
Дональд − отличный бизнесмен, в этом все дело. Трамп проделал потрясающую работу, но многие в Америке были расстроены.
Кто бы ни пришел в Белый дом, мы всегда недовольны. Думаю, Трамп − человек, который подходит для этой работы, в моем понимании это лучший президент», − сказал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер.
Дональд Трамп − 45-й и действующий президент США, приступивший к исполнению обязанностей в январе-2025.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Fox Business
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