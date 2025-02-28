Окоча о словах Каррагера про Египет и Кубок Африки: «Вы бы не хотели, чтобы ваш сын был похож на Джейми. Такой человек никогда не сможет оценить африканский футбол по достоинству»

Джей-Джей Окоча резко прокомментировал слова Джейми Каррагера об Африке.

Бывший защитник «Ливерпуля», говоря о перспективах Мохамеда Салаха быть признанным лучшим футболистом мира, отметил, что тому будет тяжело, поскольку сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня или не имеет больших шансов на победу.

«Есть игроки, которые что-то говорят, но ты просто не обращаешь на это внимания.

Если взглянуть на их карьеру, на тот футбол, в который они играли, тогда все становится понятно.

Слушайте, вы бы не хотели, чтобы ваш сын был похож на Каррагера . Если вы такой человек, то никогда не сможете оценить африканский футбол по достоинству, как и всех талантливых футболистов, приезжающих из Африки», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Нигерии .