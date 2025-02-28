Окоча о словах Каррагера про Египет и Кубок Африки: «Вы бы не хотели, чтобы ваш сын был похож на Джейми. Такой человек никогда не сможет оценить африканский футбол по достоинству»
Джей-Джей Окоча резко прокомментировал слова Джейми Каррагера об Африке.
Бывший защитник «Ливерпуля», говоря о перспективах Мохамеда Салаха быть признанным лучшим футболистом мира, отметил, что тому будет тяжело, поскольку сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня или не имеет больших шансов на победу.
«Есть игроки, которые что-то говорят, но ты просто не обращаешь на это внимания.
Если взглянуть на их карьеру, на тот футбол, в который они играли, тогда все становится понятно.
Слушайте, вы бы не хотели, чтобы ваш сын был похож на Каррагера. Если вы такой человек, то никогда не сможете оценить африканский футбол по достоинству, как и всех талантливых футболистов, приезжающих из Африки», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Нигерии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости