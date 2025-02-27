«Каррагер должен извиниться – настолько это было неуважительно. Ты провел столько сезонов за «Ливерпуль», но не выиграл, #####, АПЛ». Оби Микел о словах Джейми про Кубок Африки

Джон Оби Микел раскритиковал Джейми Каррагера за мнение о Кубке Африки.

«Это настолько неуважительно. Это говорит человек, который не выиграл ни одного крупного международного турнира с Англией.

Его заявление – абсолютно неверное. Надеюсь, он принесет извинения, потому что он должен извиниться перед людьми по всему миру. Невежественно проявлять неуважение к такому замечательному турниру.

Если вы думаете, что АПЛ была бы такой, какой она является сейчас, будь в ней только английские футболисты, то это ##### (блин) просто смешно.

Ухмылка на его лице, высокомерная чертова ухмылка на его лице, которую нельзя не заметить... Эта ухмылка на его лице – это именно то, что меня насторожило.

Этот парень столько всего говорит по телевизору, но никогда не выигрывал АПЛ. При этом он высказывает аналитику по командам и говорит им, что нужно выиграть АПЛ.

Ты никогда не выигрывал. Ты не знаешь, что нужно, чтобы выиграть чертову АПЛ . Ты не знаешь, чтобы нужно для победы в национальной сборной. Ты не можешь дискредитировать замечательный турнир.

##### (блин), какой же я злой. Как я, ##### (блин), разозлен. Ты провел столько сезонов за «Ливерпуль », но не выиграл, ##### (блин), АПЛ.

Теперь ты сидишь, говоришь и рассказываешь, как выиграть АПЛ. Но ты ее не выигрывал», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел .

Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»