Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
В Мексике был похищен полузащитник «Леона» Николас Фонсека.
El País передает, что в четверг 26-летний футболист был остановлен вооруженными преступниками по пути на тренировку. Уругвайца продержали два часа и бросили в безлюдном поле, находящемся в 25 километрах от исходной точки.
Также у игрока угнали автомобиль. Машина была обнаружена в нескольких километрах.
Отмечается, что с Фонсекой все в порядке, несмотря на испуг, но его семья и клуб серьезно обеспокоены инцидентом. При этом Николас готов сыграть уже в субботу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Pais
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