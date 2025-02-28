Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах

В Мексике был похищен полузащитник «Леона» Николас Фонсека.

El País передает, что в четверг 26-летний футболист был остановлен вооруженными преступниками по пути на тренировку. Уругвайца продержали два часа и бросили в безлюдном поле, находящемся в 25 километрах от исходной точки.

Также у игрока угнали автомобиль. Машина была обнаружена в нескольких километрах.

Отмечается, что с Фонсекой все в порядке, несмотря на испуг, но его семья и клуб серьезно обеспокоены инцидентом. При этом Николас готов сыграть уже в субботу.