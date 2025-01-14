Хамес перешел в «Леон». Мексиканский клуб представил игрока сборной Колумбии в стиле фильма «Гладиатор»

Хамес Родригес перешел в «Леон».

Мексиканский клуб не раскрыл условия контракта, подписанного с 33-летним полузащитником сборной Колумбии .

Ранее сообщалось , что это «соглашение на миллионы долларов», а его срок будет рассчитан до конца 2025-го с опцией продления еще на год.

Хамес начал текущий сезон в «Райо Вальекано ». За 6 матчей в Ла Лиге он не отметился результативными действиями. Недавно контракт игрока с испанским клубом был расторгнут.

«Леон » – восьмикратный чемпион Мексики. В следующем году команда примет участие в клубном чемпионате мира, где сыграет в группе с «Челси», «Фламенго» и тунисским «Эсперансом».

В соцсетях клуб представил экс-игрока «Порту», «Реала» и «Баварии» в стиле фильма «Гладиатор»: «Decimus «X».