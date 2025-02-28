Свинов о народной команде: «Если не «Спартак», то кто? «Зенит»? Нет, даже комментировать не хочется»

Илья Свинов считает «Спартак» народной командой.

– «Спартак» – народная команда?

– Конечно, миллион процентов. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков , Дасаев . Если не «Спартак » народная команда, то кто?

– Например, «Зенит».

– Нет, даже комментировать такое не хочется.

– У кого больше болельщиков и кто популярнее – «Зенит» или «Спартак»?

– По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом, – сказал экс-вратарь «Спартака», ныне выступающий за «Уфу» на правах аренды из «Балтики».