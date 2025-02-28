Свинов о народной команде: «Если не «Спартак», то кто? «Зенит»? Нет, даже комментировать не хочется»
Илья Свинов считает «Спартак» народной командой.
– «Спартак» – народная команда?
– Конечно, миллион процентов. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков, Дасаев. Если не «Спартак» народная команда, то кто?
– Например, «Зенит».
– Нет, даже комментировать такое не хочется.
– У кого больше болельщиков и кто популярнее – «Зенит» или «Спартак»?
– По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом, – сказал экс-вратарь «Спартака», ныне выступающий за «Уфу» на правах аренды из «Балтики».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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