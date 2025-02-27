Бруну после 3:2 с «Ипсвичем»: «МЮ» не хватает агрессии в атаке. Нужно быть смелее, чтобы показывать свои лучшие качества»

Бруну Фернандеш считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает агрессии в атаке.

Капитан манкунианцев высказался после победы над «Ипсвичем » (3:2) в АПЛ .

«Ситуация такая, какая есть. У нас проблемы, мы не показываем свою лучшую игру. Мы дважды забили после стандартов, но контролировали игру. Нам не хватает агрессии в атаке.

Со временем все наладится. Когда побеждаешь, становишься смелым. Нам нужно быть смелее, чтобы показывать свои лучшие качества», – сказал Фернандеш .