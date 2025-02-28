«Барса» и «Бетис» объявили о расторжении аренды Роке. Бразилец перейдет в «Палмейрас»
«Барселона» уладила вопрос с «Бетисом» по Витору Роке.
«Барселона» и «Бетис» пришли к соглашению о расторжении аренды 20-летнего нападающего.
Теперь каталонцы могут осуществить продажу бразильца в «Палмейрас». Сообщалось, что сумма сделки составит 25,5+5 млн евро.
Ранее утверждалось, что «Барса» в рамках договоренностей с «Бетисом» могла снизить процент от будущей перепродажи 23-летнего вингера севильцев Абде Эззальзули с 50% до 20%.
Кроме того, «Бетис» был заинтересован в аренде у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Витора Роке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Бетиса»
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