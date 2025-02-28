«Барса» и «Бетис» объявили о расторжении аренды Роке. Бразилец перейдет в «Палмейрас»

«Барселона» уладила вопрос с «Бетисом» по Витору Роке.

«Барселона » и «Бетис» пришли к соглашению о расторжении аренды 20-летнего нападающего.

Теперь каталонцы могут осуществить продажу бразильца в «Палмейрас ». Сообщалось , что сумма сделки составит 25,5+5 млн евро.

Ранее утверждалось , что «Барса» в рамках договоренностей с «Бетисом » могла снизить процент от будущей перепродажи 23-летнего вингера севильцев Абде Эззальзули с 50% до 20%.

Кроме того, «Бетис» был заинтересован в аренде у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Витора Роке .