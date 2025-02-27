Роке переходит в «Палмейрас». «Барса» получит 25,5+5 млн евро (Жерар Ромеро)
Витор Роке возвращается в Бразилию.
19-летний нападающий, выступающий на правах аренды за «Бетис», переходит в «Палмейрас», сообщает журналист Жерар Ромеро.
«Барселона» получит фиксированную сумму в размере 25,5 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.
Сообщалось, что «Барса» и «Бетис» должны успеть расторгнуть аренду игрока до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Роке провел 22 игры и забил 4 гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Jijantes
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