Роке переходит в «Палмейрас». «Барса» получит 25,5+5 млн евро (Жерар Ромеро)

Витор Роке возвращается в Бразилию.

19-летний нападающий, выступающий на правах аренды за «Бетис», переходит в «Палмейрас », сообщает журналист Жерар Ромеро.

«Барселона » получит фиксированную сумму в размере 25,5 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Сообщалось , что «Барса» и «Бетис » должны успеть расторгнуть аренду игрока до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роке провел 22 игры и забил 4 гола.