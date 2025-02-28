Анчелотти о кричалках «Асенсио, сдохни»: «Его это задело. Такое не должно происходить. Протокол против дискриминации применен правильно»
Карло Анчелотти высказался об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио.
Защитнику «Реала» кричали «сдохни» во время матча с «Реал Сосьедад» в Кубке Испании (1:0). Судья принял решение активировать протокол борьбы с дискриминацией.
«Его это задело. Прошло два дня, и он готов играть. Произошло то, чего не должно происходить. Протокол применен правильно.
Мы считаем, что этого не должно происходить, оскорбления не должны происходить, но это не влияет на то, будет он играть или нет».
Об Асенсио на позиции крайнего защитника
«Он может играть там. Если впереди есть такой вингер, как Родриго, тебе не нужен латераль, который поднимается вперед. Асенсио хорошо защищается», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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