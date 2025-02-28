Дренте о Гути в «Реале»: «Даже от Роналду не видел того, что он мог делать в полузащите. Он был прекрасным человеком на поле и за его пределами»

Ройстон Дренте рассказал об отношениях с Гути в «Реале».

«Гути был для меня хорошим наставником, он был прекрасным человеком как на поле, так и за его пределами.

Я никогда не видел того, что Гути мог делать в полузащите, даже от Криштиану [Роналду].

Он был мне как брат», – сказал бывший полузащитник «Реала » Ройстон Дренте .