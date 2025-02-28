Гурцкая о словах Бабаева про траты «Спартака»: «А 5 млн ЦСКА за бразильца – это много или мало? Кто хочет побеждать – привлекает деньги. Кто не может, говорит – давайте сделаем уравниловку»

Тимур Гурцкая упрекнул гендиректора ЦСКА за слова о «Спартаке».

Ранее Роман Бабаев заявил , что не видит логики в больших тратах клубов Мир РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Необъективное мнение. Бедный клуб всегда бедный. А пять миллионов за бразильца, которого купил ЦСКА (Алеррандро – Спортс’‘), – это много или мало? Они были готовы в это окно потратить 13-14 миллионов.

У кого есть деньги, тот тратит их. Любит кто-то футбол, хочет побеждать – тот привлекает деньги. А кто не может, говорит – давайте сделаем уравниловку», – заявил футбольный агент.