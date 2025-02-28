Гурцкая о словах Бабаева про траты «Спартака»: «А 5 млн ЦСКА за бразильца – это много или мало? Кто хочет побеждать – привлекает деньги. Кто не может, говорит – давайте сделаем уравниловку»
Тимур Гурцкая упрекнул гендиректора ЦСКА за слова о «Спартаке».
Ранее Роман Бабаев заявил, что не видит логики в больших тратах клубов Мир РПЛ в зимнее трансферное окно.
«Необъективное мнение. Бедный клуб всегда бедный. А пять миллионов за бразильца, которого купил ЦСКА (Алеррандро – Спортс’‘), – это много или мало? Они были готовы в это окно потратить 13-14 миллионов.
У кого есть деньги, тот тратит их. Любит кто-то футбол, хочет побеждать – тот привлекает деньги. А кто не может, говорит – давайте сделаем уравниловку», – заявил футбольный агент.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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