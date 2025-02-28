Федерация Саудовской Аравии опровергла новость про 200 млн евро за 10 лет для советника «ПСЖ» Кампуша: «Обращайтесь к официальным источникам»
Ранее сообщалось, что советнику «ПСЖ» по футбольным вопросам предложили должность в саудовской сборной.
Луишу, якобы, был предложен десятилетний контракт на 200 миллионов евро за работу в сборной страны – он должен реформировать и структурировать команду, чтобы сборная Саудовской Аравии могла претендовать на полуфинал домашнего чемпионата мира в 2034 году. У него также будут промежуточные цели в команде.
«В ответ на недавние спекуляции в СМИ относительно возможных переговоров с португальцем Луишем Кампушем, техническим советником «ПСЖ», с целью его назначения на пост главы технического управления федерации, Федерация футбола Саудовской Аравии хотела бы разъяснить, что эта информация абсолютно необоснованна.
Подчеркиваем важность обращения к официальным источникам и прямого контакта с отделом коммуникаций организации, чтобы гарантировать точность и надежность распространяемой информации», – говорится в заявлении саудовской футбольной федерации в соцсетях.
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