Федерация Саудовской Аравии опровергла новость про 200 млн евро за 10 лет для советника «ПСЖ» Кампуша: «Обращайтесь к официальным источникам»

В Федерации футбола Саудовской Аравии опровергли переговоры с Луишем Кампушем.

Ранее сообщалось , что советнику «ПСЖ » по футбольным вопросам предложили должность в саудовской сборной.

Луишу, якобы, был предложен десятилетний контракт на 200 миллионов евро за работу в сборной страны – он должен реформировать и структурировать команду, чтобы сборная Саудовской Аравии могла претендовать на полуфинал домашнего чемпионата мира в 2034 году. У него также будут промежуточные цели в команде.

«В ответ на недавние спекуляции в СМИ относительно возможных переговоров с португальцем Луишем Кампушем , техническим советником «ПСЖ», с целью его назначения на пост главы технического управления федерации, Федерация футбола Саудовской Аравии хотела бы разъяснить, что эта информация абсолютно необоснованна.

Подчеркиваем важность обращения к официальным источникам и прямого контакта с отделом коммуникаций организации, чтобы гарантировать точность и надежность распространяемой информации», – говорится в заявлении саудовской футбольной федерации в соцсетях.