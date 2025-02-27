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  • «Миранчук – чистый ноль в «Сьоне», команда ниже плинтуса. «Локомотив» не даст ему даже 600 тысяч евро сейчас». Селюк про Антона
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«Миранчук – чистый ноль в «Сьоне», команда ниже плинтуса. «Локомотив» не даст ему даже 600 тысяч евро сейчас». Селюк про Антона

Дмитрий Селюк назвал «нолем» полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

Российский хавбек после ухода из «Локомотива» провел за «Сьон» 14 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

– У Миранчука была зарплата в 2 млн евро. Но кто такой Миранчук? Извиняюсь, но в «Сьоне» он чистый ноль. Сама команда ниже плинтуса, мягко говоря. И президент «Сьона» очень специфичный человек.

А здесь у Миранчука была зарплата больше двух миллионов, в «Локомотиве»! И он не хотел оставаться за полтора якобы. Думаю, сейчас ему «Локомотив» не даст даже 600 тысяч. Думаю, в «Сьоне» он играет за 400–500 тысяч.

Я не говорю, нравится или не нравится он мне. Но сейчас после ослабления лимита на легионеров игроки уровня Миранчука получают гораздо меньше. Вот и все.

А то, что он забил или отдал что‑то в «Сьоне», то швейцарский чемпионат и так не сказать, что сильный, а тут еще и клуб не уровня «Янг Бойз». «Сьон» занимает девятое место в Швейцарии…

– Он говорил сам, что отказался ради «Сьона» от хорошего предложения в РПЛ.

– Это вранье все. Ему просто какой‑то агент рассказал про предложение на условные 2 млн, а на деле этого не было.

Никогда не поверю в рассказы, что Миранчуку дадут зарплату на 1,6 млн уже в России. Никто не даст.

– Верите, что он вернется на свой уровень?

– Думаю, нет. Он обычный игрок! Так что не понимаю, как ему можно давать такие деньги, – сказал футбольный агент Селюк.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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