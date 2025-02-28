Туанзебе назвал Швайнштайгера лучшим партнером в «МЮ»: «Он был способен замедлять время в штрафной. Ему было 34-35, а мне 19, но я не мог даже приблизиться к нему»

Аксель Туанзебе назвал Бастиана Швайнштайгера лучшим партнером в «Ман Юнайтед».

Защитник выступал за манчестерский клуб с 2016 по 2021 год. Немецкий полузащитник играл в «МЮ» с 2015 по 2017 год.

«В то время ему было, по-моему, 34-35 лет, я не мог даже приблизиться к нему. На тот момент мне было 19, я должен был бегать целыми днями. Я не мог... Он был на три, четыре, пять шагов впереди меня.

Он знал, как контролировать мяч и выводить меня из равновесия, поэтому я бежал изо всех сил, и оп, он справился с этим.

И в штрафной он был невероятен, я никогда не видел такого игрока... Он обладал способностью замедлять время», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед » в подкасте The Overlap.