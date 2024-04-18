Швайнштайгер о конфликте с Моуринью в «МЮ» в 2016-м: «Мне запретили заходить в раздевалку. Жозе объяснил, что не видит, чтобы я был счастлив в «Юнайтед» – от меня хотели избавиться»

Теги Бастиан Швайнштайгер Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луи ван Гал премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Джон Мерто Футбол

Бастиан Швайнштайгер вспомнил, как Жозе Моуринью отстранил его от команды в «МЮ».

– Это произошло [на предсезонке] в 2016 году. Я был в составе сборной Германии, мы далеко продвинулись на Евро, дойдя до полуфинала, поэтому я прибыл в расположение [«Юнайтед»] немного позже, когда команда была в предсезонном турне по США. В первый день в клубе я тренировался со Златаном Ибрагимовичем и подумал, что это здорово.

На следующий день, в свой день рождения, когда я приехал на тренировочную базу в Кэррингтоне, Джон Мерто (спортивный директор «МЮ» в тот период – Sports) и сказал, что мне запрещено заходить в раздевалку, потому что так велел тренер. Без предупреждения, просто так. Я не знаю, [почему он так решил]. Кто-нибудь мог бы сказать мне об этом [в первый день] или объяснить это. Я пошел в раздевалку молодежи и потренировался с ребятами до 16 лет. Да, меня выгнали окончательно, так что мне пришлось попросить его [Мерто] принести мне бутсы и инвентарь. Я спросил его, с кем я тренируюсь, и он сказал, что это команда U16, так что я стал тренироваться с ними.

Я спросил, можно ли поговорить с тренером во второй половине дня, поэтому, когда я вернулся с тренировки, которую я провел очень плохо, потому что не понимал, я встретился [с Жозе Моуринью]. Он объяснил мне, что не видит, чтобы я был счастлив в «Юнайтед», потому что, получив травму, я проходил реабилитацию в Германии под наблюдением немецких врачей. Конечно, я приезжал в «МЮ», общался с врачами и смотрел матчи – я говорил с Луи ван Галом, когда он был тренером. Мы так договорились, и я придерживался этого. Я просто хотел восстановиться и играть, но, очевидно, у совета директоров было другое мнение на этот счет.

После этого я как минимум три месяца тренировался один с тренером по фитнесу. Я занимался перед тренировками основной команды и после них. Думаю, от меня хотели избавиться.

В тот период я все еще был очень счастлив в «Юнайтед», мне нравилось носить эту футболку, мне это нравилось. Я думал, что, возможно, это был просто период, и если я буду тренироваться и поддерживать себя в форме, то, может быть, однажды они передумают. Моей мечтой всегда было вернуться на «Олд Траффорд».

– Как партнеры отреагировали на ваше отстранение?

– Я их не видел, иногда я пересекался с некоторыми из них или получал сообщения. Они сказали, что не поняли этого решения, но я их не видел. Мне приходилось тренироваться утром или после их занятий, чтобы не видеться с ними, – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Германии в подкасте The Overlap.

8 комментариев
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Так ну тут надо сначала . Начало . после прихода в МЮ он постоянно был в лазарете , МЮ тренил Ван Гаал , его друг с которым они дружат семьями. Швайни всегда якобы был не готов играть , но в то же время ездил за своей женой тенисисткой по всему свету , и во время празднований на трибуне не было видно что он не здоров. Другие игроки восстанавливадись только в клубе, строгий подход Ван Гааля. Игроки не особо контактировали со Швайни зная о его отношениях с ВанГаалом . ЗП было огромной для того времени. Поэтому Моуру об этой ситуации рассказали он сделал вывод . Швайни забил на МЮ и просто отбывал номер в клубе . Он даже не бегал . Я хорошо его помню начиная с ЧМ 2006 и был жестко разочарован в его уровне игре за мю
+42
-6
+36
Ответ Johnny Mnemonik
Так ну тут надо сначала . Начало . после прихода в МЮ он постоянно был в лазарете , МЮ тренил Ван Гаал , его друг с которым они дружат семьями. Швайни всегда якобы был не готов играть , но в то же время ездил за своей женой тенисисткой по всему свету , и во время празднований на трибуне не было видно что он не здоров. Другие игроки восстанавливадись только в клубе, строгий подход Ван Гааля. Игроки не особо контактировали со Швайни зная о его отношениях с ВанГаалом . ЗП было огромной для того времени. Поэтому Моуру об этой ситуации рассказали он сделал вывод . Швайни забил на МЮ и просто отбывал номер в клубе . Он даже не бегал . Я хорошо его помню начиная с ЧМ 2006 и был жестко разочарован в его уровне игре за мю
Забыли добавить, что Жозе и Швайни в декабре 2016 помирились и португалец признал, что не прав был, увидев, что немец тренируется исправно и держит форму, и даже выпускал его. Но к этому моменту Бастиан уже договорился с МЛС и уехал туда
.
+17
0
+17
Ответ Johnny Mnemonik
Так ну тут надо сначала . Начало . после прихода в МЮ он постоянно был в лазарете , МЮ тренил Ван Гаал , его друг с которым они дружат семьями. Швайни всегда якобы был не готов играть , но в то же время ездил за своей женой тенисисткой по всему свету , и во время празднований на трибуне не было видно что он не здоров. Другие игроки восстанавливадись только в клубе, строгий подход Ван Гааля. Игроки не особо контактировали со Швайни зная о его отношениях с ВанГаалом . ЗП было огромной для того времени. Поэтому Моуру об этой ситуации рассказали он сделал вывод . Швайни забил на МЮ и просто отбывал номер в клубе . Он даже не бегал . Я хорошо его помню начиная с ЧМ 2006 и был жестко разочарован в его уровне игре за мю
Именно. Моур не любит подкаблучников. Пазик - еще один тому пример
+8
0
+8
Ответ PFC_ZENIT
Забыли добавить, что Жозе и Швайни в декабре 2016 помирились и португалец признал, что не прав был, увидев, что немец тренируется исправно и держит форму, и даже выпускал его. Но к этому моменту Бастиан уже договорился с МЛС и уехал туда .
Был неправ ) это был просто джентельменский жест от Жозе . Швайни к тому времени давно забил на футбол
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