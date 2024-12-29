Газзаев о Кавелашвили на посту президента Грузии: «Если человек добился успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Спортсмены с большими достижениями успешны в политике»
Валерий Газзаев высказался об избрании Михаила Кавелашвили президентом Грузии.
«Я думаю, что двух мнений даже быть не может. Если человек добился больших успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Безусловно, дух победителя скажется на политической жизни и деятельности нового президента Грузии.
Спортсмены, которые добиваются больших достижений, успешны в политике. За счет таланта и характера. Я абсолютно уверен, что он добьется больших успехов», – сказал бывший тренер «Алании» и ЦСКА.
Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».
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