  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о Кавелашвили на посту президента Грузии: «Если человек добился успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Спортсмены с большими достижениями успешны в политике»
4

Газзаев о Кавелашвили на посту президента Грузии: «Если человек добился успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Спортсмены с большими достижениями успешны в политике»

Валерий Газзаев высказался об избрании Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

«Я думаю, что двух мнений даже быть не может. Если человек добился больших успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Безусловно, дух победителя скажется на политической жизни и деятельности нового президента Грузии.

Спортсмены, которые добиваются больших достижений, успешны в политике. За счет таланта и характера. Я абсолютно уверен, что он добьется больших успехов», – сказал бывший тренер «Алании» и ЦСКА.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель». 

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoВалерий Газзаев
ТАСС
logoСборная Грузии по футболу
Политика
logoвысшая лига Грузия
Михаил Кавелашвили
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газзаев о словах Лама про ЧМ в России: «Тупоголовый, что тут скажешь. Уместны слова великой русской актрисы Фаины Раневской: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить»
33вчера, 17:51
«Такая пиханина была. Требования были очень большие». Дзагоев о том, как Газзаев довел его до слез
10вчера, 03:25
Газзаев о Дюкове во главе РФС: «Идеальная кандидатура, лучше быть не может. Делает для развития российского футбола все возможное, несмотря на изоляцию»
1525 декабря, 15:36
Новый президент Грузии – экс-игрок «Ман Сити» и чемпион России в «Алании» Газзаева
40915 декабря, 04:37
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» хочет подписать молодого центрального защитника. Клубу нравятся ван де Вен, Гвардиол и Лукеба, но их считают слишком дорогими (Relevo)
926 минут назад
Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»
20сегодня, 09:57
«Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого». Сумма «даже близко не соответствует» запросам москвичей («СЭ»)
22сегодня, 09:54
«Тренер-легионер должен что-то привносить. Видим ли мы такое в России? Таких, как Абаскаль, миллион. Есть Гаттузо, Пирло, это личности». Парфенов об иностранных тренерах
14сегодня, 09:46
Алаба завтра приступит к тренировкам с «Реалом». Он не играл больше года
12сегодня, 09:44
Дмитрий Ананко: «Когда говорят про большие зарплаты футболистов, отвечаю: «А что вам мешает стать ими?» У спортсменов нет детства. Высочайшая конкуренция»
38сегодня, 09:32
Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
33сегодня, 09:32
Роман Широков: «Не вижу, в чем состав «Спартака» принципиально слабее зенитовского. За исключением позиции левого защитника»
18сегодня, 09:17
Субименди не хочет в «Сити» из-за конкуренции с Родри. Гимараэса за 100 млн фунтов считают слишком дорогим
39сегодня, 09:05
«Коллеги, добрый день!» – подкаст о людях, которые каждый день делают Спортс’’ лучше. Переходите и слушайте!
1сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Каннаваро может возглавить загребское «Динамо»
3 минуты назад
«Ньюкасл» оценил Исака в 150 млн фунтов. Форварда не намерены продавать и хотят отпугнуть претендентов ценой
17 минут назад
Филимонов назвал трех экс-футболистов, готовых тренировать «Спартак»: «Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов»
213 минут назад
Президент «Атлетико» про требл: «Мечтать можно бесплатно. Надеюсь, мечты сбываются»
244 минуты назад
Широков считает, что Батраков потенциально сильнее Глушенкова: «Более разносторонний игрок. Может разыгрывать, есть все качества, чтобы завершать и отдавать»
253 минуты назад
Асхабадзе о «Факеле»: «Количество побед оставляют желать лучшего. Если нет результата, это ответственность всего клуба – у нас вся структура одна большая семья»
1сегодня, 09:18
Чернов о серии «Ростова» без побед осенью: «Нам залетало почти все, а сопернику – ничего. Такая же история сейчас с «Ман Сити»
4сегодня, 08:58
Дмитрий Ананко: «Спартак» обречен выигрывать, потому что у него богатая история. Желаю клубу продолжить победные традиции прошлого»
5сегодня, 08:48
Представители Роши: «Многие клубы следят за ним, но официального предложения нет. Посмотрим, что принесет рынок»
сегодня, 08:47
Широков согласен с критикой Соболева: «Выглядел безобразно, не мог точный пас отдать. Его брали в «Зенит» ради голов. Если надо бегать, давайте Борзаковского позовем – он зайца в поле загонит»
4сегодня, 08:28
Рекомендуем