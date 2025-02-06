«В работе Каладзе не вижу позитива: в Тбилиси ужасающе старый жилищный фонд, проблема с экологией, зарплатами муниципальных работников». Комментатор Setanta Sports о мэре города

Комментатор Setanta Sports раскритиковал работу Кахи Каладзе как мэра Тбилиси.

– Каха Каладзе (бывший футболист «Милана» и сборной Грузии – Спортс’‘) уже больше семи лет мэр Тбилиси. Как оценишь его работу?

– Не вижу ничего позитивного в работе Каладзе. Он мэр главного города страны, в котором несусветное количество проблем. На критически важные [проблемы] плюют. В этом главный цинизм: отстраниться от проблем, наложив на них заплатку со стразами.

В городе ужасающе старый жилищный фонд. Это проблема невероятных масштабов, на которую все кладут болт. В городе тяжелейшая проблема с экологией – это тоже не решают. Проблемы с зарплатами муниципальных работников, которые получают в районе 200-300 долларов [в месяц]. Но сам город стал сильно дорогим.

В Тбилиси живет половина страны, у города мощный бюджет. Но это не значит, что Тбилиси нуждается в итальянской иллюминации на Новый год за миллионы долларов, что нужно перестилать асфальт из-за постоянных прорывов канализации, что нужно чинить Ваке-парк – лучший в городе – таким образом, что к фонтану подведено электричество, и в день его открытия от удара током погибает маленькая девочка.

– В его работе совсем нет ничего хорошего?

– Я не буду искать позитив в человеке, который не выполняет работу. Да и не должен он этим заниматься. Он футболист, его задача была – пинать мяч. На его месте точно мог бы быть тот, кто бы работал лучше.

– Я слышал, что с транспортом стало лучше: купили новые автобусы и маршрутки.

– Да, но по оверпрайсу, – сказал Отар Беров, который родился в Грузии, жил в Донецке и Москве, а в 32 года переехал в Тбилиси и стал комментировать футбол и НБА на Setanta Sports.