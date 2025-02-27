«Ювентус» завершил первую половину финансового года с прибылью 16,9 млн евро. Выручка выросла на 101 млн евро, операционные расходы снизились на 5,9%. Общий долг – 302,3 млн евро

«Ювентус» опубликовал финансовый отчет по итогам первой половины финансового года.

Туринский клуб сообщил, что завершил первую половину финансового года-2024/2025 с прибылью в размере 16,9 млн евро. В предыдущем году «бьянконери» зафиксировали убыток в размере 95,1 млн евро за такой же период – это было связано с тем, что команда не участвовала в еврокубках.

Выручка «Ювентуса» составила 291,6 млн евро – на 101 млн евро больше, чем в предыдущем году. На увеличение доходов повлияло участие клуба в текущем сезоне в Лиге чемпионов – оно привело к повышению выплат от телевизионных прав на 60,1 млн евро.

Общая сумма доходов в дни матчей составила 12,5 млн евро (из них 5,2 млн евро приходятся на матчи Лиги чемпионов). Также одной из причин увеличения этой статьи доходов стал рост продаж сезонных абонементов и билетов на домашние матчи Серии А.

«Доходы от управления правами игроков выросли и достигли 67,4 миллиона евро. Положительный эффект был частично компенсирован снижением доходов от спонсорства и рекламы (на 18,2 млн евро меньше, чем в предыдущем году, в основном из-за того, что не удалось заключить контракт с титульным спонсором», – говорится в пресс-релизе «Юве».

Операционные расходы клуба снизились на 5,9% по сравнению с предыдущим финансовым годом и составили 193,4 млн евро. Это стало результатом мер по рационализации затрат.

Общий долг «Ювентуса» вырос на 59,5 млн евро – до 302,3 миллиона евро. Это «почти полностью обусловлено привлечением денежных средств для инвестиций в трансферную кампанию».

В данный момент ожидается, что финансовый год-2024/25 будет безубыточным для «Ювентуса ».