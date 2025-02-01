«Ювентус» все ближе к подписанию Келли. «Ньюкасл» настаивает на аренде с обязательным выкупом за 15-18 млн евро

«Ювентус» работает над трансфером Ллойда Келли.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что туринцы все ближе к тому, чтобы подписать 26-летнего англичанина.

«Бьянконери» контактируют с «Ньюкаслом ». Клуб АПЛ настаивает на том, чтобы защитника взяли в аренду с обязательным выкупом за 15-18 млн евро.

В этом сезоне Келли принял участие в 10 играх в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .