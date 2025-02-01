«Ювентус» все ближе к подписанию Келли. «Ньюкасл» настаивает на аренде с обязательным выкупом за 15-18 млн евро
«Ювентус» работает над трансфером Ллойда Келли.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что туринцы все ближе к тому, чтобы подписать 26-летнего англичанина.
«Бьянконери» контактируют с «Ньюкаслом». Клуб АПЛ настаивает на том, чтобы защитника взяли в аренду с обязательным выкупом за 15-18 млн евро.
В этом сезоне Келли принял участие в 10 играх в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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