«Юве» и Гатти обсудят продление контракта в феврале. Защитнику предложат 2,5 млн евро за сезон

«Ювентус» и Федерико Гатти обсудят продление контракта в феврале.

Ранее стало известно , что туринский клуб завершает подготовку для заключения нового соглашения с 26-летним защитником. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять лет.

По информации Tuttosport, следующая официальная встреча для обсуждения контракта запланирована на конец месяца. Клуб готов предложить игроку зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что технический директор клуба Кристиано Джунтоли высоко ценит лидерские качества Гатти .

Самому игроку нравится возможность играть за «Ювентус », при этом оставаясь рядом с семьей.

В текущем сезоне Федерико провел 22 матча в Серии А, забив 1 гол. С полной статистикой итальянца можно ознакомиться здесь .