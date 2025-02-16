«Юве» и Гатти обсудят продление контракта в феврале. Защитнику предложат 2,5 млн евро за сезон
«Ювентус» и Федерико Гатти обсудят продление контракта в феврале.
Ранее стало известно, что туринский клуб завершает подготовку для заключения нового соглашения с 26-летним защитником. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять лет.
По информации Tuttosport, следующая официальная встреча для обсуждения контракта запланирована на конец месяца. Клуб готов предложить игроку зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что технический директор клуба Кристиано Джунтоли высоко ценит лидерские качества Гатти.
Самому игроку нравится возможность играть за «Ювентус», при этом оставаясь рядом с семьей.
В текущем сезоне Федерико провел 22 матча в Серии А, забив 1 гол. С полной статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
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