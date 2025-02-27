Анри о рекламе с участием фанатов: «Новое поколение не знает меня, может. Когда видишь 150-200 человек в помещении, думаешь: «Надеюсь, мы им понравимся»

Тьерри Анри рассказал о взаимодействии с фанатами в рамках рекламы чипсов Lay’s.

«Идея в том, чтобы просто иметь возможность общаться с болельщиками. В первый раз мне сказали, что это будет под Барселоной, дома у людей, и я такой: «Я иду домой к людям? Я должен говорить по-испански?» Ты не знаешь, будут ли некоторые из них фанатами «Эспаньола » или фанатами «Барсы». Может, парень скажет: «Что ты здесь делаешь, мне не нравится «Барса»!» И ты просто такой: «У тебя есть Lay’s?» В Милане было то же самое. Просто чтобы провести этот момент с фанатами.

Никогда не было такого, чтобы кто-то знал, что я приду. Обычно в рекламе, если кто-то тебя не любит, они будут вести себя так, будто ты им нравишься. Но последний раз в пабе был другим. В домах было по одному-два человека, а не как на стадионе, но ты разговариваешь сразу со всем стадионом. А когда заходишь и видишь 150-200 человек в помещении, думаешь: «Надеюсь, мы им понравимся».

Может быть, новое поколение в социальных сетях не знает [меня]. Вот почему мне было очень комфортно с Алексией [Путельяс ], потому что она все еще играет. Для меня главным была идея связи и переживания момента с болельщиками», – сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции.