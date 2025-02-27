«Не надо выделять ЦСКА – «Спартак». Игры между красно-белыми и «Динамо» – не менее значимое и историческое дерби. Матчи «Динамо» и ЦСКА были важными в футболе и хоккее». Колосков о дерби

Вячеслав Колосков порассуждал о главном московском дерби.

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее заявил , что в России существует только одно дерби – матчи между армейским клубом и «Спартаком».

«Я бы сейчас не стал устанавливать какие-то приоритеты в выборе главного московского дерби, для этого надо скрупулезно все вычислять математически. Не думаю, что надо особо выделять матчи ЦСКА и «Спартака ». Ведь игры между «Спартаком» и «Динамо » – не менее значимое и не менее историческое дерби.

Например, сразу после войны вывеска «Динамо» – «Спартак» была более значимая. Но у каждого есть свое мнение на этот счет, это дело вкуса. Я считаю, что «Спартак» – «Динамо» более яркое дерби, а Евгений Леннорович [Гинер] уверен, что это матчи ЦСКА – «Спартак».

А какое было в свое время мощное противостояние «Спартак» – «Торпедо », где с одной стороны играл Никита Симонян , а с другой – Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов. Разве это не дерби? Дерби, да еще какое.

После войны и матчи между «Динамо» и ЦСКА были очень ярким зрелищем. Игры «Динамо» и ЦСКА были очень важными и в футболе, и в хоккее. [Главный тренер ЦСКА] Анатолий Тарасов против [возглавлявшего «Динамо»] Аркадия Чернышева, Чернышев против Тарасова. Это наша история, и если эта тема кому-то интересна, то ее надо развивать», – сказал почетный президент РФС.