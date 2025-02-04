Миранчук отдал голевой пас в матче с «Серветтом». У Антона результативное действие во 2-м матче за «Сьон» подряд

Антон Миранчук сделал результативное действие во втором матче подряд за «Сьон».

Российский полузащитник сделал голевую передачу с углового на Крешника Хайризи в матче с «Серветтом » (1:0, первый тайм) в 22-м туре швейцарской Суперлиги.

В матче предыдущего тура против «Лугано» Миранчук забил свой первый гол за «Сьон ». До этого у Антона не было результативных действий в 9 матчах чемпионата. Его подробную статистику можно найти здесь .