Дмитрий Комбаров и «Спартак-2» продлили контракт до конца 2025 года. Команда заняла 2-е место во Второй лиге Б («Матч ТВ»)
Дмитрий Комбаров продолжит возглавлять «Спартак-2».
«Контракт Комбарова был продлен до конца 2025 года», — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к красно-белым.
Экс-защитник «Спартака» стал тренером второй команды в январе 2024 года и занял с ней второе место в группе 2 Второй лиги Б.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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