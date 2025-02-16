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  • Дмитрий Комбаров и «Спартак-2» продлили контракт до конца 2025 года. Команда заняла 2-е место во Второй лиге Б  («Матч ТВ»)
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Дмитрий Комбаров и «Спартак-2» продлили контракт до конца 2025 года. Команда заняла 2-е место во Второй лиге Б  («Матч ТВ»)

Дмитрий Комбаров продолжит возглавлять «Спартак-2».

«Контракт Комбарова был продлен до конца 2025 года», — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к красно-белым.

Экс-защитник «Спартака» стал тренером второй команды в январе 2024 года и занял с ней второе место в группе 2 Второй лиги Б.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак-2
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДмитрий Комбаров
logoВторая лига Б
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