Гюлер не рассматривает переход в аренду. Хавбек хочет больше играть за «Реал» или уйти в другой клуб на правах полноценного трансфера
Арда Гюлер не хочет уходить в аренду.
Как сообщает Relevo, турецкого полузащитника не устраивает объем игрового времени, которое ему предоставляют в этом сезоне.
Гюлер хотел бы остаться в «Реале» и играть больше в следующем сезоне, но не исключена и возможность перехода в другой клуб. Не рассматривается только вариант с арендой. Если хавбек и покинет мадридскую команду, то только на правах полноценного трансфера.
Отмечается, что отношения Гюлера с партнерами по команде становятся лучше. 20-летний футболист стал лучше говорить по-английски и теперь больше общается с остальными игроками.
В текущем сезоне Ла Лиги Арда сыграл 16 матчей, проводя на поле в среднем 37 минут. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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