Гюлер не рассматривает переход в аренду. Хавбек хочет больше играть за «Реал» или уйти в другой клуб на правах полноценного трансфера

Арда Гюлер не хочет уходить в аренду.

Как сообщает Relevo, турецкого полузащитника не устраивает объем игрового времени, которое ему предоставляют в этом сезоне.

Гюлер хотел бы остаться в «Реале » и играть больше в следующем сезоне, но не исключена и возможность перехода в другой клуб. Не рассматривается только вариант с арендой. Если хавбек и покинет мадридскую команду, то только на правах полноценного трансфера.

Отмечается, что отношения Гюлера с партнерами по команде становятся лучше. 20-летний футболист стал лучше говорить по-английски и теперь больше общается с остальными игроками.

В текущем сезоне Ла Лиги Арда сыграл 16 матчей, проводя на поле в среднем 37 минут. Его статистику можно найти здесь .