Гинер о Чалове: «Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать»
Гинер намекнул, что Чалову не стоило прислушиваться к агентам.
Летом 2024 года нападающий Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК. В связи с этим президент московского клуба Евгений Гинер описал свое отношение к игрокам и их взаимодействию с агентами.
«Для них агентом был всегда я. Почему? Потому что они понимали, что я не собираюсь заработать себе денег.
Федя – я ему объяснил, говорю: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье, твое право. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать. И так далее. И тому подобное. Это твое право», – сказал Гинер в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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