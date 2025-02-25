Гинер о Чалове: «Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать»

Гинер намекнул, что Чалову не стоило прислушиваться к агентам.

Летом 2024 года нападающий Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК . В связи с этим президент московского клуба Евгений Гинер описал свое отношение к игрокам и их взаимодействию с агентами.

«Для них агентом был всегда я. Почему? Потому что они понимали, что я не собираюсь заработать себе денег.

Федя – я ему объяснил, говорю: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье, твое право. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать. И так далее. И тому подобное. Это твое право», – сказал Гинер в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».