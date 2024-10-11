Переговоры «Баварии» с Нойером о новом контракте состоятся до конца года. В клубе по-прежнему считают Нюбеля преемником Мануэля
«Бавария» проведет переговоры о новом контракте с Мануэлем Нойером в этом году.
Напомним, в августе 38-летний голкипер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в этом году состоятся переговоры «Баварии» с Мануэлем Нойером о заключении нового соглашения.
Действующий контракт вратаря с мюнхенский клубом рассчитан до лета 2025 года.
Также сообщается, что в «Баварии» по-прежнему считают Александра Нюбеля преемником Нойера. 28-летний вратарь находится в аренде в «Штутгарте» до 2026 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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