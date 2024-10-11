Переговоры «Баварии» с Нойером о новом контракте состоятся до конца года. В клубе по-прежнему считают Нюбеля преемником Мануэля

«Бавария» проведет переговоры о новом контракте с Мануэлем Нойером в этом году.

Напомним, в августе 38-летний голкипер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в этом году состоятся переговоры «Баварии» с Мануэлем Нойером о заключении нового соглашения.

Действующий контракт вратаря с мюнхенский клубом рассчитан до лета 2025 года.

Также сообщается, что в «Баварии» по-прежнему считают Александра Нюбеля преемником Нойера. 28-летний вратарь находится в аренде в «Штутгарте » до 2026 года.