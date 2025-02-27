Даниил Денисов: «Ты обязан играть в сборной! Как можно закрывать дверь для своей страны, которая тебя кормила и воспитала?»

Даниил Денисов считает, что игроки не должны отказываться от выступления за сборную.

– Максим Ненахов говорил, что если сборной не нужен, то он закрывает дверь в национальную команду. У вас нет такого категоричного настроения?

– Сейчас нет официальных игр. Надеюсь, я еще успею принять в них участие, но у тебя есть возможность защищать честь своей страны, которая тебя кормила и воспитала – ты обязан играть в сборной! У меня это искреннее желание: как можно закрывать дверь для своей страны?

– Игры против Брунея вам интересны?

– Любой матч за сборную – класс! Конечно, хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных, но иногда надо пройти через такие матчи: кого-то не вызывают и на такие матчи, – сказал защитник «Спартака ».