Даниил Денисов: «Театр – классная штука. Актеры долго репетируют – есть некий автоматизм, как и в футболе. На сборах читаю книгу Франкла про человека, прошедшего концлагерь»
– На сборах достаточно свободного времени, чем занимаетесь?
– Свободного времени не так уж и много. Могу почитать книги, посмотреть фильмы или сериалы. В Дубае в один из вечеров после двух тренировок собрались с ребятами посмотреть бой Павлович – Жаирзиньо. Футболисты, доктора, персонал – все поддерживали Сергея! Знаем, что Павлович приходит на стадион, болеет за «Спартак». Так что и мы за него!
А вообще сборы – это день сурка: каждый день одно и то же, нужно разгружать голову, чем-то себя занимать. В прошлом году мы много играли в падел, но у нас и сборы были длиннее.
– А в Москве? Знаю, театры любите.
– Театр – классная штука. Был в театральном доме «Аполлинария» – театр одного актера: два с половиной часа один человек из трех произведений сделал что-то одно, придумал одну концепцию и показывал ее нам. Это было гениально! Получаю удовольствие от театра, актеры долго репетируют сценки и показывают нам их. Есть некий автоматизм, который есть и в футболе – все состоит из автоматизмов.
– Кто-то привил вам любовь к театру?
– В один момент пришло осознание, что хочу сходить в театр. Постепенно стал ходить на спектакли, понравилось, интересуюсь у людей.
– Не так много ваших ровесников ходят в театр – как думаете, с чем связано?
– Да, любителей театра не так много. К этому надо прийти: кого-то заставляют ходить в театр в 15 лет, а кто-то начинает к 25 годам.
– Книги любите читать?
– Читать люблю. На сборах читаю «Сказать жизни «Да». Виктор Франкл пишет про человека, который прошел во время Второй мировой войны концлагерь, выжил и рассказывает, как это было. Желание читать возникает в моменте, никакие рекорды я ставить не собираюсь: захотелось – читаю.
– В «Спартаке» много начитанных людей, с кем можете поговорить о книгах?
– Да! Недавно на сборах выходил на балкон почитать, а вокруг меня три-четыре человека, которые тоже читают.
– С кем сидели?
– Максименко, Хлусевич и Зиньковский, – сказал полузащитник «Спартака».
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