Семин о борьбе с симуляциями: «Когда футболист лежит и приходит врач, игрок должен потом 3-5 минут находиться за пределами поля. Это заставит не тянуть время»

Юрий Семин рассказал, как можно бороться с симуляциями в футболе.

«Уже столько имитаций у игроков, особенно в российском чемпионате футболисты падают при любом столкновении, долго лежат. У болельщиков крадут время, они пришли смотреть футбол, а не страдание игроков. Какие-то меры обязательно нужны. Но сразу красная карточка — это чересчур строго.

Когда футболист упал, если врач еще при этом вышел, то можно сделать, что игрок пять минут не может выходить на поле. И пусть команда играет вдесятером. Вот это один из вариантов. По-моему, в MЛС есть что-то такое, когда футболист лежит, приходит доктор, то игрок должен потом находиться определенное время за пределами поля. Можно сделать 5 минут или 3 минуты. Это заставит игроков не тянуть время, однозначно.

Я всегда говорил своим игрокам быть терпеливыми, потому что это контактный вид спорта, в котором много единоборств. Если после каждого единоборства долго лежать, то мы воруем у болельщиков время, за которое они заплатили деньги», — сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.