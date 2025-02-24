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Тебас о симуляциях: «После введения ВАР их стало меньше. За них нужно показывать красные карточки, они противоречат спортивным ценностям»

Глава Ла Лиги считает, что игроки должны получать красные карточки за симуляции.

«С тех пор, как был введен ВАР, симуляций стало меньше. Попытки обмануть судью должны быть наказуемы. За них нужно показывать красные карточки.

Симуляции противоречит спортивным ценностям», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. 

Тебас о жалобах «Реала» на судейство: «Мне, как болельщику «Мадрида», становится стыдно. Происходящее является оскорблением для остальных клубов»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Хавьер Тебас
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