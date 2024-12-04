Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
«Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты.
Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая – в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги.
Если в этой ситуации (с обвинениями в адрес судей – Спортс’‘) есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Семин.
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