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Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»

Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола.

«Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты.

Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая – в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги.

Если в этой ситуации (с обвинениями в адрес судей – Спортс’‘) есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Семин.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы

«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoсудьи
Р-Спорт
Вячеслав Федорищев
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