Марко Николич: «Есть братство: «Партизан», ПАОК, ЦСКА. Клубы из православных стран. Дружество идет уже долго»
Марко Николич рассказал о дружбе болельщиков из православных стран.
45-летний тренер, возглавляющий сейчас ЦСКА, в 2017 году выигрывал с «Партизаном» чемпионат и Кубок Сербии.
«Конечно, я все знаю про фанатов «Партизана». Есть братство: «Партизан», ПАОК, ЦСКА. Три клуба из православных стран.
Дружество идет уже долго. Это здорово», – поделился мыслями Николич в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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