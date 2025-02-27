Марко Николич: «Есть братство: «Партизан», ПАОК, ЦСКА. Клубы из православных стран. Дружество идет уже долго»

Марко Николич рассказал о дружбе болельщиков из православных стран.

45-летний тренер, возглавляющий сейчас ЦСКА, в 2017 году выигрывал с «Партизаном » чемпионат и Кубок Сербии .

«Конечно, я все знаю про фанатов «Партизана». Есть братство: «Партизан», ПАОК , ЦСКА. Три клуба из православных стран.

Дружество идет уже долго. Это здорово», – поделился мыслями Николич в сериале «Мама, мы – ЦСКА!» .