«Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии, «Эмполи» – с «Болоньей»

Определились все участники 1/2 финала Кубка Италии.

В полуфинале «Эмполи » сыграет с «Болоньей», а «Милан » – с «Интером ».

Первые матчи пройдут 2 апреля, ответные – 23-го. Финал назначен на 14 мая.