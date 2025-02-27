«Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии, «Эмполи» – с «Болоньей»
Определились все участники 1/2 финала Кубка Италии.
В полуфинале «Эмполи» сыграет с «Болоньей», а «Милан» – с «Интером».
Первые матчи пройдут 2 апреля, ответные – 23-го. Финал назначен на 14 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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