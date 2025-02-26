Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»

Джесси Марш прокомментировал слова Дональда Трампа о желании присоединить Канаду.

Ранее президент США заявлял, что второе по площади государство в мире может стать 51-м штатом.

«Как американец, я хотел бы обратиться к рассуждениям о 51-м штате, которые я считаю тревожными и откровенно оскорбительными.

Канада – сильная и независимая страна, в которой глубоко укоренилась порядочность. Это место, где ценят высокую этику и уважение.

В отличие от неуважительной и часто разжигающей ненависть риторики в США, Канада ценит справедливость и единство. Это место, где люди верят, что их различия делают их сильнее.

Я горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Канады и нашел место, которое воплощает в себе идеалы и мораль не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в то, что хорошие люди могут вместе творить великие дела.

Если у меня и есть одно послание Трампу, то оно таково: прекратите нелепую риторику о том, что Канада – 51-й штат. Как американцу, мне стыдно за высокомерие и пренебрежение, которое мы проявили к одному из наших исторически старейших, сильнейших и самых верных союзников», – отметил Марш .

«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций