Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»
Ранее президент США заявлял, что второе по площади государство в мире может стать 51-м штатом.
«Как американец, я хотел бы обратиться к рассуждениям о 51-м штате, которые я считаю тревожными и откровенно оскорбительными.
Канада – сильная и независимая страна, в которой глубоко укоренилась порядочность. Это место, где ценят высокую этику и уважение.
В отличие от неуважительной и часто разжигающей ненависть риторики в США, Канада ценит справедливость и единство. Это место, где люди верят, что их различия делают их сильнее.
Я горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Канады и нашел место, которое воплощает в себе идеалы и мораль не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в то, что хорошие люди могут вместе творить великие дела.
Если у меня и есть одно послание Трампу, то оно таково: прекратите нелепую риторику о том, что Канада – 51-й штат. Как американцу, мне стыдно за высокомерие и пренебрежение, которое мы проявили к одному из наших исторически старейших, сильнейших и самых верных союзников», – отметил Марш.
«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций
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