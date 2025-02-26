Сенников о «Спартаке»: «Иногда играют хорошо, иногда не очень – Станкович мудрит с составом, бывает. Если с такими тратами займут 6-е место, будет тот же результат, что при Абаскале»
Дмитрий Сенников оценил перспективы «Спартака» в весенней части сезона.
«Иногда «Спартак» показывает хорошую игру, иногда – не очень. Бывает, что Станкович мудрит с составом. Пока его работой довольны, но точно об этом можно будет сказать только в конце сезона. Если «Спартак» с такими тратами займет шестое место, то это по сути будет тот же результат, что показал Абаскаль.
«Локомотив» ничего не тратит на покупки, а «Спартак» тратит. Если в итоге «Локо» будет выше в турнирной таблице, это будет провал для «Спартака», – сказал бывший защитник сборной России.
По итогам первой части сезона «Спартак» занимает 3-е место в таблице, набрав 37 очков в 18 турах. У лидирующих «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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