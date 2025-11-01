Фанаты «ПСЖ» и «Ниццы» исполнили «Марсельезу» на 86-й минуте матча в память о 86 жертвах теракта ИГИЛ* в 2016 году

Фанаты «ПСЖ» и «Ниццы» устроили совместную акцию в память о жертвах теракта.

Болельщики «ПСЖ » и «Ниццы» почтили память жертв теракта 2016 года во время матча 11-го тура Лиги 1.

Парижский клуб одержал победу со счетом 1:0 в этой игре. На 86-й минуте встречи фанаты обеих команд исполнили «Марсельезу» – в знак памяти о 86 жертвах террористического акта, который произошел в Ницце 14 июля 2016 года.

В тот день исполнитель теракта врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной в за салютом в честь Дня взятия Бастилии, на 19-тонном грузовике. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность взяло на себя «Исламское государство*».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

