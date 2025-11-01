  • Спортс
  «Барселона» склоняется к выкупу Рэшфорда. Маркусу придется пойти на существенное снижение зарплаты, но он готов остаться
26

«Барселона» склоняется к выкупу Рэшфорда. Маркусу придется пойти на существенное снижение зарплаты, но он готов остаться

«Барселона» может выкупить Маркуса Рэшфорда.

«Барселона» работает над соглашением с Маркусом Рэшфордом, которое позволило бы англичанину остаться в Испании.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы понимают, что «Манчестер Юнайтед» не станет снижать свои запросы и потребует 35 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных.

В то же время «блауграна» не сможет тратить на Рэшфорда почти 40 млн евро в год (с учетом всех выплат), а потому необходимо договориться о снижении зарплаты. 

Представители Маркуса уже сообщили руководству «Барселоны» о готовности заключить сделку. Зарплата игрока заметно упадет, при этом контракт будет рассчитан до 2030 года.

Отмечается, что обе стороны действуют осторожно, но все же работают над достижением соглашения. Продление аренды вряд ли будет возможно, и сейчас клуб склоняется к тому, что Рэшфорда следует выкупить.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
