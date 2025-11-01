  • Спортс
  Аморим считает, что «МЮ» в прошлом сезоне проиграл бы такой матч, как с «Ноттингемом»: «Все дело в уверенности, она изменилась. Мы лучше понимаем друг друга»
Рубен Аморим считает, что «Манчестер Юнайтед» стал более уверенным в себе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что его команда стала увереннее в себе после 3 побед подряд. 

В 10-м туре АПЛ манкунианцы сыграли вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 2:2. На послематчевой пресс-конференции Аморима спросили, проиграла бы его команда такой матч в прошлом сезоне. 

«Да. Мы бы пропустили больше голов и проиграли, у меня такое ощущение. Конечно, все дело в уверенности, она изменилась. Мы провели три хороших матча, и у нас появилась совсем другая уверенность в себе. Мы лучше понимаем друг друга. Таков футбол, мы доказали это в этом сезоне. У нас могут быть плохие моменты, но внезапно мы проводим три хороших матча. 

У нас были хорошие моменты, мы забили, и в концовке первого тайма чувствовалось, что мы контролируем игру. В начале второго тайма у нас возникли трудности, мы отключились на 5 минут, а в Премьер-лиге этого бывает достаточно. Но нам удалось оправиться от этого, и это хорошее чувство», – сказал португальский специалист. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
