Маркиньос считает «Зенит» самым опасным конкурентом «Спартака»: «Они постоянные чемпионы, состав сильный, много бразильцев. Но мы тоже растем»
Маркиньос Коста назвал самого опасного конкурента «Спартака» в Мир РПЛ.
«Думаю, «Зенит». Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда.
Но мы тоже растем. Тренер твердит: работа, работа, работа. Мы с каждой тренировкой должны становиться лучше – в обороне, в атаке, во всем», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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