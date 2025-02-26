Маркиньос считает «Зенит» самым опасным конкурентом «Спартака»: «Они постоянные чемпионы, состав сильный, много бразильцев. Но мы тоже растем»

Маркиньос Коста назвал самого опасного конкурента «Спартака» в Мир РПЛ.

«Думаю, «Зенит ». Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда.

Но мы тоже растем. Тренер твердит: работа, работа, работа. Мы с каждой тренировкой должны становиться лучше – в обороне, в атаке, во всем», – сказал полузащитник «Спартака ».