Заур Тедеев: «Матч ТВ» – большие профессионалы. От остальных каналов отличается точностью. Рад, что есть люди, которые хорошо разбираются в футболе»

Заур Тедеев: «Матч ТВ» – большие профессионалы.

Заур Тедеев похвалил сотрудников «Матч ТВ ».

1 ноября спортивному телеканалу исполнилось 10 лет.

«Матч ТВ» – большие профессионалы. Очень рад, что у нас есть такой телеканал и люди, которые хорошо разбираются в футболе. Мне очень приятно следить за всеми трансляциями, которые удается посмотреть.

Бросается в глаза точность работы. «Матч ТВ» отличается от остальных каналов именно точностью. Это очень важно для людей, которые работают внутри футбола. Это очень важно для популяризации футбола.

Дай Бог, чтобы еще много‑много лет этот канал был передовым, передавал все ощущения, которые происходят на футбольном поле. А это хорошо удается эмоциональным корреспондентам. Людям, которые работают на этом телеканале пожелаю от Господа только всего доброго и хорошего, — сказал главный тренер «Акрона ».