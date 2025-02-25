Винисиус в шутку обсуждал с игроками «Реала» предложение из Саудовской Аравии. Бразилец сосредоточен на игре за клуб, но еще не определился с будущим (Relevo)

В «Реале» обсуждают возможный переход Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

По информации Relevo, вингер в шутку обсуждал с партнерами по команде предложение саудовцев. Однако бразилец по-прежнему не определился с будущим и не исключает как продление контракта с «Реалом», так и уход из клуба.

В «Реале » считают, что предложение из Саудовской Аравии привлекает Винисиуса . Несмотря на это, футболист по-прежнему спокоен и сосредоточен на выступлениях за мадридский клуб. Также сообщается, что представители чемпионата Саудовской Аравии не выходили на связь с бразильцем и его окружением в течение последних нескольких месяцев, следя за переговорами о новом контракте с «Реалом».

Ранее стало известно , что Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии, а «Реалу» могут заплатить 300 млн евро. Также появлялась информация о готовности саудовцев активировать пункт об отступных в контракте игрока – сумма составляет 1 миллиард евро.