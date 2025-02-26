«Все считают «Байер» фаворитом – это очень раздражает «Баварию». И это вселяет в меня оптимизм». Румменигге об 1/8 финала ЛЧ

Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящем противостоянии «Баварии» и «Байера».

Немецкие команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знаете, что вселяет в меня оптимизм? Все считают «Леверкузен » фаворитом. Я знаю нашу команду. Это их очень раздражает. И соответственно, я ожидаю, что в следующую среду наша команда выложится по полной перед своими болельщиками.

Со спортивной точки зрения дела обстоят не так уж плохо. Теперь нас ждет важная неделя с игрой против «Штутгарта» в пятницу и против «Байера» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

Я настроен оптимистично, мы продолжим показывать успешный футбол и выигрывать титулы в будущем», – сказал член наблюдательного совета «Баварии».