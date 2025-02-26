Результаты в ЛЧ не будут влиять на будущее Компани в «Баварии». Победы в Бундеслиге будет достаточно для продолжения работы

Результаты в Лиге чемпионов не повлияют на будущее Венсана Компани.

По информации Bild, руководство «Баварии» дало главному тренеру гарантию, что результаты в Лиге чемпионов не будут играть роли в вопросе о его будущем.

Победы в Бундеслиге будет достаточно, чтобы бельгиец спокойно продолжил работать.

«Бавария » лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков после 23 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «Байером».