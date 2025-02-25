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Неймар может вернуться в «Барсу» летом, агент Захави пытается убедить руководство каталонцев. Флик и его штаб категорически против (Diario Sport)

Неймар может вернуться в «Барселону».

По информации Diario Sport, агент Пини Захави, пользующийся авторитетом в каталонском клубе, пытается убедить руководство подписать бразильца летом по истечении его контракта с «Сантосом».

Отмечается, что в «Барселоне» не уверены, что клуб сможет позволить себе подписать Неймара без продажи одного из звездных игроков. Кроме того, категорически против перехода бразильца выступает тренерский штаб команды во главе с Ханси Фликом. Немецкий специалист и его помощники даже слышать не хотят о таком варианте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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