Неймар может вернуться в «Барсу» летом, агент Захави пытается убедить руководство каталонцев. Флик и его штаб категорически против (Diario Sport)

Неймар может вернуться в «Барселону».

По информации Diario Sport, агент Пини Захави , пользующийся авторитетом в каталонском клубе, пытается убедить руководство подписать бразильца летом по истечении его контракта с «Сантосом ».

Отмечается, что в «Барселоне» не уверены, что клуб сможет позволить себе подписать Неймара без продажи одного из звездных игроков. Кроме того, категорически против перехода бразильца выступает тренерский штаб команды во главе с Ханси Фликом . Немецкий специалист и его помощники даже слышать не хотят о таком варианте.