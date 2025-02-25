Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)

Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова».

Специалист и клуб расторгнут договор по соглашению сторон, об этом сообщает «РБ Спорт».

Тимур Гурцкая ранее говорил о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова » до возобновления сезона Мир РПЛ .

На данный момент клуб из Ростова-на-Дону находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов в 18 матчах.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года.