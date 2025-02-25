Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова».
Специалист и клуб расторгнут договор по соглашению сторон, об этом сообщает «РБ Спорт».
Тимур Гурцкая ранее говорил о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова» до возобновления сезона Мир РПЛ.
На данный момент клуб из Ростова-на-Дону находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов в 18 матчах.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости