Бартон не считает Кубки Африки, Азии и КОНКАКАФ крупными турнирами: «Это просто факты. Почему темнокожие всегда поднимают вопрос расы? Никто больше не верит в эту чушь»
Джоуи Бартон заявил, что не считает Кубок Африки и Кубок Азии крупными турнирами.
«Кубок Африки не является крупным турниром, если вы не темнокожий и/или не из Африки.
Перестаньте пытаться манипулировать людьми. Это не расизм. Это просто факты.
Точно так же Кубок Азии и Кубок КОНКАКАФ не являются крупными турнирами для людей не с этих континентов.
Почему темнокожие люди всегда поднимают вопрос расы? Никто больше не верит в эту чушь. Ваше десятилетие игры на расовой почве закончилось», – написал бывший футболист «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.
Фердинанд о словах Каррагера про Салаха и сборную Египта: «Безграмотное суждение. Кубок Африки нельзя обесценивать, его статус должен быть на уровне Евро или Кубка Америки»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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