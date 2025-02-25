Бартон не считает Кубки Африки, Азии и КОНКАКАФ крупными турнирами: «Это просто факты. Почему темнокожие всегда поднимают вопрос расы? Никто больше не верит в эту чушь»

Джоуи Бартон заявил, что не считает Кубок Африки и Кубок Азии крупными турнирами.

«Кубок Африки не является крупным турниром, если вы не темнокожий и/или не из Африки.

Перестаньте пытаться манипулировать людьми. Это не расизм. Это просто факты.

Точно так же Кубок Азии и Кубок КОНКАКАФ не являются крупными турнирами для людей не с этих континентов.

Почему темнокожие люди всегда поднимают вопрос расы? Никто больше не верит в эту чушь. Ваше десятилетие игры на расовой почве закончилось», – написал бывший футболист «Манчестер Сити» Джоуи Бартон .

Фердинанд о словах Каррагера про Салаха и сборную Египта: «Безграмотное суждение. Кубок Африки нельзя обесценивать, его статус должен быть на уровне Евро или Кубка Америки»